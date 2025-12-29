En Floride, Netanyahou rencontre les parents du dernier otage assassiné encore retenu à Gaza

En déplacement en Floride à la veille de sa rencontre avec le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré Talik et Itzik Gvili, parents de Ran Gvili, le dernier otage décédé dont le corps est toujours retenu dans la bande de Gaza, a indiqué le bureau du Premier ministre.

Lors de cet entretien, Benjamin Netanyahou et son épouse Sara ont exprimé leur soutien et leur solidarité à la famille endeuillée. Le chef du gouvernement a assuré aux parents que « tous les efforts sont déployés » pour permettre le rapatriement de leur fils en Israël afin qu’il y soit inhumé. Ran Gvili a été salué comme « un héros courageux » par le Premier ministre, selon le communiqué officiel.

Le bureau du Premier ministre précise également que Talik Gvili a accompagné Benjamin Netanyahou lors de son vol vers les États-Unis, signe de l’attention particulière accordée par l’exécutif israélien à la situation des familles d’otages.

Cette rencontre intervient dans un contexte diplomatique sensible. Benjamin Netanyahou et Donald Trump doivent discuter cette semaine des modalités de la deuxième phase du plan de paix américain pour Gaza. Un débat rendu d’autant plus délicat que la première phase de ce plan prévoyait le retour de l’ensemble des otages, condition qui n’a pas encore été remplie tant que le corps de Ran Gvili n’a pas été restitué.

Pour les autorités israéliennes, la question des otages demeure une priorité absolue, à la fois humanitaire, morale et politique, au cœur des discussions en cours avec Washington.