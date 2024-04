Etats-Unis: Après Harvard, Columbia et l'Université de New York, Yale a son tour gagnée par la fièvre pro-palestinienne

Après des mois de calme relatif depuis le 7 octobre, l'Université Yale dans le Connecticut est à son tour, depuis samedi, secouée par des manifestations pro-palestiniennes virulentes. Deux juifs ont été agressés sur le campus. "Un individu masqué m'a attaqué avec un drapeau palestinien", a raconté l'une des victimes. "Je suis la première, mais pas la dernière".

Pendant deux jours, la manifestation était restée plutôt calme, sans dérive antisémite. Puis samedi soir, deux étudiants juifs ont été encerclés par des manifestants pro-palestiniens et l'une d'elle, Sahar Tartak, agressée physiquement.

Selon son récit, étayé par des vidéos, elle et un autre étudiant juif ont été empêchés de filmer le campement. "Partout où on allait, ils se mettaient devant nous en criant. L'un d'eux a crié "Fuck Israël" à la figure de l'autre étudiant". Un manifestant masqué l'a ensuite frappée avec un drapeau palestinien. Lundi, des dizaines d'étudiants restés dans le campement malgré les injonctions ont été arrêtés.

AP Photo/Stefan Jeremiah

L'escalade dans les universités américaines a commencé il y a une semaine, quand des centaines d'étudiants de Columbia ont installé un campement pour protester contre la guerre à Gaza et le soutien américain à Israël. La police new-yorkaise a évacué le camp et arrêté une centaine d'étudiants, ravivant la contestation dans de nombreuses universités : NYU, Yale, MIT, Michigan... À Columbia, des étudiants juifs ont été encerclés et sommés de "retourner en Pologne". L'accès au campus a été bloqué à un professeur juif de la Business School de Columbia, Shai Davidai. Celui-ci avait annoncé sur les réseaux sociaux son intention d'aller s'asseoir pacifiquement dans la zone occupée par les manifestants pro-palestiniens. En réponse, l'université a désactivé son badge d'accès au campus.