États-Unis : attaque antisémite contre la famille d'un soldat de Tsahal à Saint-Louis

Un incident antisémite particulièrement grave s'est produit mardi à Saint-Louis, dans le Missouri, visant la famille d'un soldat israélo-américain de Tsahal en visite dans la ville. Trois véhicules ont été incendiés et des graffitis "Mort à Tsahal" ont été tagués devant le domicile familial.

Leo Terrell, responsable de la lutte contre l'antisémitisme de l'administration américaine, a qualifié l'incident d'"attaque antisémite terrifiante" sur le réseau X. Selon son témoignage, l'attaque s'est produite peu après l'arrivée du soldat chez sa famille. "J'ai examiné des photos des véhicules appartenant à la famille et à leurs amis. Les voitures ont été incendiées et détruites. Des inscriptions haineuses devant la maison accusaient le soldat de meurtre et appelaient à la mort de Tsahal", a-t-il décrit.

Terrell a immédiatement contacté le FBI de Saint-Louis et le bureau du procureur général Pam Bondi. Il a également informé la famille que la cellule de lutte contre l'antisémitisme du Département de la Justice fonctionne 24h/24. "Je suis indigné. La violence antisémite n'a pas sa place en Amérique, ni à Saint-Louis ni nulle part ailleurs. Nous agirons par tous les moyens pour traduire les criminels en justice", a-t-il averti.

Selon la police de Clayton, les trois véhicules - deux dans la rue et un dans un parking - ont été incendiés vers 3 heures du matin sur Westmoreland Avenue. Un message a été laissé sur le trottoir, partiellement adressé à une personne spécifique mais se terminant par l'appel "Mort à Tsahal".

Les recherches se poursuivent pour identifier le suspect, qui aurait également tenté d'intimider d'autres membres de la communauté juive de Clayton. Steven Singer, un résident local, a exprimé sa tristesse : "C'est vraiment une situation déplorable. Clayton est un quartier très sûr et c'est surprenant. Il est très triste que ce type d'incidents antisémites apparaisse partout, aucun endroit ne semble épargné."

L'organisation StopAntisemitism a appelé sur X à arrêter les responsables, qualifiant l'acte de "manifestation claire de haine destinée à intimider et terroriser". Les groupes et organisations juives ont unanimement condamné cet incident, exigeant que les coupables soient rapidement identifiés et poursuivis.

Cette attaque s'inscrit dans une recrudescence préoccupante des actes antisémites aux États-Unis, particulièrement depuis l'escalade du conflit au Moyen-Orient.