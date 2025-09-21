États-Unis : au moins un mort dans une fusillade dans le New Hampshire, le tireur aurait crié "Free Palestine"

Articles recommandés -

Une fusillade survenue samedi soir dans un club de golf du New Hampshire a fait au moins un mort et plusieurs blessés. L'incident s'est déroulé au Sky Meadow Country Club de Nashua, où selon un témoin oculaire, le tireur aurait crié "Free Palestine" avant d'ouvrir le feu sur les personnes présentes.

Les forces de police de Nashua ont confirmé sur le réseau social X qu'un suspect avait été interpellé et qu'il n'y avait plus de danger pour le public. "Les caméras de surveillance ont confirmé qu'il n'y avait qu'un seul tireur et qu'il est en garde à vue", ont précisé les autorités.

Une soirée de célébration qui tourne au drame

L'établissement accueillait une réception, un mariage selon certains témoins, lorsque l'homme armé a fait irruption dans les locaux. Le club de golf hébergeait également des clients du restaurant Prime lorsque l'homme armé est entré dans l'établissement et a commencé à tirer sur les personnes présentes.

Plusieurs personnes ont été transportées d'urgence au Southern New Hampshire Medical Center. Parmi les victimes, un homme aurait été touché au visage, selon les premiers éléments de l'enquête.

Une enquête en cours

Le bureau du procureur général du New Hampshire a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette fusillade mortelle. De multiples agences de police et services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux pour sécuriser la zone et porter assistance aux victimes.

La police de Nashua a initialement évoqué la possibilité d'un second tireur en fuite, mais cette hypothèse a rapidement été écartée grâce aux images des caméras de surveillance qui ont permis de confirmer qu'il n'y avait qu'un seul suspect.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie et les motivations du tireur. L'incident ne semble pas directement lié à l'événement qui se déroulait au club de golf ce soir-là.