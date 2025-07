Etats-Unis : Bernie Sanders salue l’échec de la tentative d’exclure Ayman Odeh de la Knesset

Articles recommandés -

Le sénateur américain Bernie Sanders s’est félicité lundi de l’échec d’une motion au sein de la Knesset visant à expulser le député arabe israélien Ayman Odeh, président de la Liste unifiée Hadash-Ta'al. Cette tentative, soutenue par la droite israélienne, faisait suite aux prises de position virulentes d’Odeh contre la guerre menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou à Gaza.

Sur le réseau social X, Sanders a dénoncé une initiative antidémocratique : "L'extrême droite israélienne a tenté d'expulser Ayman Odeh, un leader de l'opposition arabe israélienne de la Knesset, en raison de son opposition à la guerre de Netanyahou. Aujourd’hui, elle a échoué." Il a ajouté : "Si Israël veut être considéré comme une démocratie, il ne peut pas expulser des membres du parlement pour leurs opinions politiques."

La motion nécessitait une majorité qualifiée de 90 députés mais n’a recueilli que 73 voix favorables, contre 15 oppositions. Plusieurs figures politiques majeures, dont Benny Gantz (Bleu et Blanc) et les députés de Yesh Atid et du Judaïsme unifié de la Torah, étaient absentes lors du vote.

Ayman Odeh, qui a souvent suscité la controverse par ses déclarations critiques envers Israël, avait notamment mis sur un pied d'égalité les otages israéliens et les terroristes emprisonnés en Israël. Il avait également exhorté les jeunes Arabes israéliens à ne pas rejoindre "l’armée d’occupation", avant d’affirmer que ses propos avaient été mal traduits.

Bernie Sanders, lui-même juif, mais connu pour ses positions farouchement anti-israéliennes, s’est opposé à plusieurs reprises à des ventes d’armes américaines vers l’État hébreu, sans succès. La semaine dernière, il a qualifié de "jour honteux pour l’Amérique" la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, en rappelant que ce dernier fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre.