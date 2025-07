États-Unis : cinq ans de prison pour un homme ayant menacé de faire exploser des hôpitaux juifs à New York

Articles recommandés -

Un homme originaire de l’Oregon a été condamné à cinq ans de prison pour avoir proféré des menaces d’attentats à la bombe contre plusieurs établissements médicaux juifs de New York, a annoncé mercredi le département américain de la Justice.

Domagoj Patkovic, 31 ans, avait plaidé coupable en février dernier des faits qui remontent à mai 2021. Il avait passé six appels anonymes à des hôpitaux et centres de soins situés dans les quartiers de Queens et Long Island, affirmant qu’il comptait y faire exploser des bombes. Une de ces menaces avait entraîné l’évacuation partielle et la mise en confinement d’un hôpital en septembre 2021.

Selon les procureurs, l’accusé ne s’était pas contenté de téléphoner anonymement : il avait diffusé en direct ces appels sur une plateforme en ligne, cherchant à amplifier la portée haineuse de ses actes.

"L’accusé a mis en danger des patients vulnérables et mobilisé inutilement les forces de l’ordre, tout cela pour servir une idéologie antisémite", a déclaré le procureur fédéral Joseph Nocella, du district Est de New York. Il a souligné que ce genre d’agissements s’inscrit dans un climat d’antisémitisme croissant aux États-Unis.

Le parquet a affirmé sa volonté de poursuivre avec fermeté ce type de menaces, notamment les faux signalements motivés par la haine.

Patkovic a été condamné sans circonstances atténuantes, les autorités soulignant la gravité des actes qui, même s’ils n’ont pas causé de blessés, ont semé la peur et perturbé des structures de santé essentielles.