Etats-Unis : des graffitis antisémites peints sur un centre communautaire juif de Los Angeles

Le siège national de l’Israeli-American Council (IAC), situé à Woodland Hills, Los Angeles, a été la cible d’un acte de vandalisme antisémite durant le week-end. Plusieurs symboles nazis, dont des croix gammées jaunes et des lettres "SS" stylisées en éclair, ainsi que des slogans haineux, ont été tagués sur le trottoir devant le bâtiment et dans ses environs immédiats.

Parmi les inscriptions, on retrouve notamment le mot "burn" (brûlez), ainsi que des phrases injurieuses telles que "Fuck Jews" et un graffiti du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions, mouvement anti-israélien). Une croix gammée a également été dessinée sur un bonhomme de neige en carton placé à l’entrée du centre, tandis que d’autres tags similaires ont été relevés sur une barrière proche de l’entrée de l’autoroute 101 et dans plusieurs autres endroits du quartier.

Le bâtiment situé sur Winnetka Avenue, connu sous le nom de Shepher Community Center, abrite non seulement les bureaux régionaux de l’IAC pour Los Angeles, mais sert également de centre communautaire pour les communautés israélo-américaine et juive locale.

Face à cet acte, l’IAC coopère étroitement avec la police locale qui a ouvert une enquête. Des images filmées par les caméras de surveillance du site ont permis d’identifier un suspect dont l’identité est en cours de vérification par les autorités.

Elan S. Carr, directeur général de l’IAC et ancien envoyé spécial américain chargé de surveiller et combattre l’antisémitisme, a fermement condamné cette agression : "Nous sommes profondément consternés par cet acte abject d’antisémitisme, perpétré à la porte même de notre communauté et de nos bureaux. Partout dans le monde et à travers notre pays, nous assistons à une montée alarmante et historique de l’antisémitisme. Nous œuvrons sans relâche pour le combattre et pour que l’histoire ne se répète pas. Cet incident ne nous intimide pas, au contraire, il renforce notre détermination à rester plus forts pour protéger et renforcer notre communauté pour les générations futures."

Cet événement s’inscrit dans un contexte inquiétant de recrudescence des actes antisémites aux États-Unis et dans le monde, appelant à une vigilance accrue et à une mobilisation collective pour lutter contre la haine et la discrimination.