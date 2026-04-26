États-Unis : des publications anti-Israël pourraient compromettre l’obtention d’une carte verte

Les autorités américaines auraient durci leurs critères d’examen des demandes de résidence permanente, au point que certaines prises de position anti-Israël sur les réseaux sociaux pourraient désormais entraîner un refus de carte verte. C’est ce qu’affirme un article du New York Times, fondé sur des documents internes diffusés au sein du département de la Sécurité intérieure.

Selon ces documents, les agents chargés d’étudier les dossiers auraient reçu de nouveaux supports de formation leur demandant d’écarter les candidats exprimant des opinions considérées par l’administration comme "anti-américaines". La mesure viserait notamment les personnes accusées d’avoir soutenu des idéologies hostiles aux États-Unis, ou des groupes et discours liés à un antisémitisme violent.

Le quotidien américain indique que, jusqu’à présent, les critères idéologiques existaient déjà mais concernaient principalement l’appartenance à des partis communistes, totalitaires ou à des mouvements prônant le renversement du gouvernement américain. Le nouveau cadre élargirait sensiblement cette appréciation.

Parmi les exemples cités dans les documents consultés par le journal figureraient des messages appelant à "mettre fin à la terreur israélienne en Palestine", des cartes remplaçant le nom d’Israël par "Palestine", ou encore des publications réclamant une vengeance contre Israël en lien avec la guerre à Gaza.

Les agents de l’immigration auraient également été invités à examiner avec une attention particulière la participation à des manifestations pro-palestiniennes et anti-Israël organisées sur les campus universitaires américains après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi à Gaza.

Ni le département de la Sécurité intérieure ni l’administration américaine n’ont, à ce stade, confirmé officiellement le contenu de ces directives rapportées par le New York Times.