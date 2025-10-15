États-Unis : des visas révoqués après des messages célébrant la mort de Charlie Kirk

Le Département d’État américain a annoncé mardi la révocation des visas d’au moins six ressortissants étrangers, accusés d’avoir « célébré » en ligne la mort du militant conservateur Charlie Kirk. Cette décision, qui coïncide avec l’anniversaire de naissance de Kirk, a été rendue publique via un communiqué publié sur la plateforme X.

Selon les autorités, les personnes concernées sont originaires d’Argentine, d’Allemagne, du Brésil, du Mexique, d’Afrique du Sud et du Paraguay. Le Département d’État indique qu’il s’agit là de « quelques exemples » et assure que d’autres cas similaires pourraient faire l’objet de mesures similaires. « Nous continuerons d’identifier et d’agir contre tout étranger qui abuse de l’hospitalité américaine en célébrant le meurtre d’un citoyen américain », précise le communiqué.

La décision a immédiatement suscité la controverse. Plusieurs experts en droit constitutionnel y voient une atteinte directe à la liberté d’expression, garantie par le Premier Amendement de la Constitution américaine. .

L’administration Trump défend pourtant vigoureusement cette décision. Dans un communiqué distinct, la Maison Blanche affirme que la révocation des visas s’inscrit dans une politique plus large de protection des frontières et de la culture américaine. « Le président Trump et le secrétaire d’État Marco Rubio continueront d’appliquer fermement les lois sur l’immigration pour défendre les intérêts des citoyens américains », peut-on lire.