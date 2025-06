États-Unis : entrée en vigueur de l'interdiction de visa de Trump visant 12 pays

Les nouvelles restrictions de voyage signées par le président Donald Trump sont entrées en vigueur lundi, affectant les ressortissants de douze pays principalement situés en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que dans les Caraïbes et en Asie. Le décret, paraphé mercredi dernier, s'applique aux citoyens d'Afghanistan, du Myanmar, du Tchad, de la République du Congo, de Guinée équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen. Des restrictions renforcées touchent également les ressortissants du Burundi, de Cuba, du Laos, de Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela présents hors du territoire américain sans visa valide.

Le décret ne révoque pas les visas déjà délivrés, mais toute nouvelle demande émanant des pays concernés sera rejetée, sauf exemption exceptionnelle. Les détenteurs de visas de ces nations peuvent encore entrer aux États-Unis avec leurs documents existants.

Trump a justifié cette mesure en invoquant les menaces terroristes, les risques pour la sécurité publique et les problèmes de dépassement de séjour. Il a cité les défaillances dans les contrôles de sécurité et la coopération insuffisante de certains pays listés, s'appuyant sur des données du département de la Sécurité intérieure concernant les violations de visa et des incidents sécuritaires récents.

Cette décision suscite les critiques des organisations d'aide humanitaire et de soutien aux réfugiés. Le gouvernement vénézuélien a dénoncé cette mesure comme discriminatoire. Les nouvelles restrictions s'inscrivent dans la politique migratoire durcie de la nouvelle administration républicaine.