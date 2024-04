Etats-Unis : hausse de 140 % des actes antisémites en 2023

Les actes antisémites aux Etats-Unis ont connu une hausse de 140 % en 2023, par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'Anti-Defamation League (ADL), qui a recensé 8 873 agressions de cette nature, soit plus que lors des trois dernières années.

Le nombre de ces incidents est monté en flèche après le 7 octobre et jusqu'à la fin de l'année. Durant ces trois mois, pas moins de 5 204 incidents ont été enregistrés. 52% d'entre eux étaient liés à des références à Israël, au sionisme ou à "la Palestine". 1352 incidents antisémites se sont notamment produits lors de rassemblements propalestiniens.

Les données de l'ADL montrent par ailleurs que les actes antisémites ont connu une augmentation dans toutes les catégories, incluant le harcèlement, le vandalisme et les agressions. Le harcèlement, défini comme des insultes antisémites verbales ou écrites envers des Juifs ou des personnes perçues comme telles, a connu une augmentation de 184 % par rapport à l'année précédente, totalisant 6 535 incidents.

Les actes de vandalisme, impliquant des dommages matériels liés à des motifs antisémites, ont augmenté de 69 %. Des croix gammées ont été retrouvées dans plus de la moitié de ces incidents.

Au total, 161 agressions physiques motivées par l'antisémitisme ont été enregistrées en 2023, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport à 2022.

Les incidents ont touché divers lieux à travers le pays, notamment les institutions juives, les synagogues et les établissements d'enseignement, avec une augmentation notable des incidents sur les campus universitaires, qui accusent une hausse de 321%. Les États les plus touchés sont ceux avec une population juive prédominante, notamment la Californie, New York, le New Jersey, la Floride et le Massachusetts, qui totalisent près de la moitié des incidents.

L'ADL, qui documente les actes antisémites depuis 1979, relève une augmentation continue de ces incidents depuis 2014.