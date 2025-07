États-Unis : Huit États républicains adoptent le terme de "Judée et Samarie" au lieu de "Cisjordanie" dans les documents officiels

Articles recommandés -

Huit États américains à majorité républicaine – Utah, Tennessee, Alabama, Louisiane, Idaho, Iowa, Oklahoma et Arkansas – ont décidé de promouvoir une loi imposant l’utilisation du terme « Judée et Samarie » à la place de « Cisjordanie » dans les documents officiels. Cette initiative, portée par Yossi Dagan, chef du conseil régional de Samarie, vise à convaincre le président Donald Trump de soutenir l’annexion de ce territoire par Israël. Lors de la conférence annuelle de l’American Legislative Exchange Council (ALEC), Dagan a plaidé pour une reconnaissance politique de ces noms bibliques, obtenant un soutien unanime pour cette législation.

La loi, déjà adoptée en Arkansas, stipule que « Judée et Samarie constituent le cœur biblique du peuple juif », rejetant l’idée d’une "occupation" israélienne. Une initiative similaire, soutenue par le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Brian Mast, et la représentante Claudia Tenney, est en cours au Congrès pour imposer ce changement à l’échelle fédérale. Ces démarches, qui s’appuient sur des arguments historiques et religieux, suscitent des critiques, notamment de la communauté internationale, qui considère la Cisjordanie comme un "territoire occupé depuis 1967". Ce mouvement reflète l’influence croissante du sionisme chrétien au sein du Parti républicain.