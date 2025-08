États-Unis : inquiétude croissante chez les démocrates face à l’érosion du soutien à Israël

Articles recommandés -

Un climat de malaise s’installe au sein du Parti démocrate aux États-Unis, face à un éloignement croissant d’Israël, rapporte la chaîne CNN. À l’approche des élections de mi-mandat en 2026 et de la primaire présidentielle de 2028, des responsables démocrates de plus en plus nombreux cherchent à prendre leurs distances avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou, dans le but d’éviter que les positions anti-israéliennes ne s’imposent comme un enjeu central dans les débats internes du parti.

Mais en coulisses, plusieurs sources confient à CNN que cette tentative pourrait être trop tardive. Le soutien historique à Israël, longtemps enraciné dans les cercles démocrates, semble s’éroder, jusqu’à susciter chez certains responsables un véritable" sentiment de deuil de la cause sioniste" au sein de la formation.

Dans le même temps, une initiative parlementaire appelant à reconnaître un État palestinien gagne du terrain à la Chambre des représentants. Même des élus traditionnellement perçus comme des alliés fidèles d’Israël commencent à critiquer publiquement la politique de Netanyahou, parfois en ignorant les messages d’inquiétude de donateurs et militants pro-israéliens du parti.

Le sénateur démocrate d’Hawaï, Brian Schatz, lui-même juif et considéré comme une figure montante du Parti démocrate, a durement attaqué le Premier ministre israélien : "je pense qu’il y a une prise de conscience que Netanyahou rend Israël, les Israéliens et les Juifs du monde entier moins en sécurité. De plus en plus d’entre nous le disent haut et fort – et votent en conséquence."

Des responsables d’organisations juives et pro-israéliennes aux États-Unis reconnaissent avec inquiétude que leur stratégie actuelle se résume à "attendre de voir ce que les Israéliens décideront lors des prochaines élections ".

Dans ce contexte tendu, une délégation démocrate menée par le vétéran Steny Hoyer (Maryland) et le président du caucus démocrate Pete Aguilar (Californie) s’apprête à se rendre en Israël cette semaine, avec le soutien de l’AIPAC. Si une rencontre avec Benjamin Netanyahou est envisagée, le porte-parole de Hoyer a refusé de confirmer qu’elle aurait lieu, révélant le malaise qui règne parmi les participants.

Selon CNN, cette visite illustre le fossé grandissant entre les positions du gouvernement israélien actuel et l’évolution de la base démocrate américaine.