États-Unis : l’auteur de l’attaque contre une synagogue de Pittsburgh fait appel de sa condamnation à mort

Les avocats de Robert Bowers, reconnu coupable de l'attentat antisémite le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, ont saisi la Cour d’appel fédérale pour contester sa condamnation à mort. Selon le Pittsburgh Post-Gazette, la défense demande au minimum une nouvelle phase de détermination de la peine.

Dans un recours de près de 500 pages déposé plus tôt ce mois-ci, les défenseurs publics fédéraux soulèvent 16 points qu’ils estiment suffisants pour justifier un nouveau procès en matière de peine. Ils dénoncent notamment l’exclusion jugée abusive de certains jurés, l’acceptation contestée d’un autre, ainsi que la décision d’entraver Robert Bowers en cours de procès pour des raisons de sécurité qu’ils jugent floues et insuffisamment motivées.

Robert Bowers a été reconnu coupable en juin 2023 des 63 chefs d’accusation liés à l’attaque du 27 octobre 2018 contre la synagogue Tree of Life, dans le quartier de Squirrel Hill à Pittsburgh. Onze fidèles avaient été assassinés. En juillet 2023, le jury l’a déclaré passible de la peine capitale, avant de le condamner unanimement à mort le 3 août suivant.

Le juge fédéral Robert J. Colville, qui présidait le procès, avait rejeté un premier recours début 2024. L’équipe de défense explique que l’élaboration de ce nouvel appel a pris près de deux ans, en raison de l’examen de cinq années de procédures préliminaires et de trois mois de témoignages.

Parmi les arguments avancés figurent des accusations de discrimination lors de la sélection du jury. Les avocats affirment que l’accusation a écarté de manière injustifiée des jurés potentiels noirs, hispaniques ou juifs, et qu’elle a exclu des personnes opposées à la peine de mort bien qu’elles aient affirmé pouvoir appliquer la loi. La défense critique également la présence d’une jurée ayant reconnu avoir étudié des condamnations à mort et supervisé des exécutions en Chine, estimant que le tribunal n’a pas suffisamment examiné un possible biais.

L’appel remet aussi en cause la décision de menotter Bowers pendant la phase de culpabilité du procès, une mesure qui, selon la défense, a pu influencer négativement les jurés. Les avocats assurent n’avoir obtenu des explications détaillées qu’après la fin du procès.

Les procureurs fédéraux disposent désormais de 90 jours pour répondre. Lors du procès, la défense avait tenté d’éviter la peine capitale en mettant en avant des antécédents familiaux de troubles mentaux, évoquant notamment un diagnostic de schizophrénie chez le père de l’accusé et des troubles psychotiques chez Bowers lui-même.