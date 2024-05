Etats-Unis : l'université Columbia "renonce" à sa cérémonie de remise des diplômes après les manifestations anti-israéliennes

L'université Columbia à New York, épicentre du mouvement de contestation contre la guerre dans la bande de Gaza, a annoncé qu'elle "renonçait" à sa grande cérémonie de remise de diplômes le 15 mai pour lui préférer des événements de "plus petite échelle".

"Nous avons décidé de placer au centre de nos activités de remise des diplômes les Class Days et les cérémonies au niveau de l'école, où les étudiants sont honorés individuellement aux côtés de leurs proches, plutôt que la cérémonie à l'échelle de l'université prévue pour le 15 mai", a déclaré Columbia dans un communiqué, qualifiant les dernières semaines "d'incroyablement difficiles". Les manifestations à Columbia, qui ont attiré l'attention du pays, ont inspiré des manifestations similaires dans des dizaines d'universités à travers les États-Unis. Les étudiants ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza et ont exigé que leurs écoles se désengagent des entreprises ayant des liens avec Israël. La semaine dernière, la police de New York a évacué un bâtiment du campus de Columbia qui avait été barricadé par des manifestants pro-palestiniens, arrêtant plus de 100 personnes et démantelant un campement. L'établissement a déclaré lundi qu'elle avait consulté les leaders étudiants pour décider de la manière de gérer la remise des diplômes. La majorité des cérémonies, qui devaient se dérouler sur le campus de Morningside Heights, où ont eu lieu la plupart des manifestations, seront déplacées dans le principal complexe sportif de l'université, selon le communiqué.