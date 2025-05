États-Unis : la polémique enfle autour du Boeing offert par le Qatar à Donald Trump

Une vive controverse agite les États-Unis depuis les révélations concernant le cadeau somptueux offert par le Qatar au président Donald Trump, un Boeing 747-8 destiné à remplacer temporairement l'actuel Air Force One. Cette donation soulève de nombreuses questions éthiques quant à l'acceptation d'un don d'une telle importance de la part d'un État étranger.

Selon CNN, un expert juridique qualifie ce cadeau de "cauchemar sécuritaire", expliquant que "l'armée de l'air devra démonter l'avion pièce par pièce pour rechercher d'éventuels dispositifs de surveillance et vérifier sa fiabilité technique". La situation est d'autant plus problématique qu'à la fin du mandat de Trump, l'appareil devrait être transféré à sa bibliothèque présidentielle, lui permettant ainsi de continuer à l'utiliser à titre privé.

Le président n'a pas tardé à répondre aux critiques, notamment sur ses réseaux sociaux. "Le fait que le ministère de la Défense reçoive gratuitement un Boeing 747 pour remplacer temporairement l'Air Force One âgé de 40 ans, dans un transfert très public et transparent, irrite tellement les démocrates sournois qu'ils insistent pour que nous payions le prix fort pour cet avion. Personne ne peut faire ça ! Les démocrates sont des perdants à l'échelle mondiale !!! MAGA."

Le gouvernement qatari a précisé que l'avion serait offert par son ministère de la Défense au Pentagone, et non comme un cadeau personnel. Cette nuance n'a pas convaincu les détracteurs du président, parmi lesquels Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat, qui a ironiquement commenté : "Rien ne dit mieux 'America First' qu'un Air Force One acheté pour vous par le Qatar. Ce n'est pas seulement de la corruption, c'est de l'influence étrangère avec plus d'espace pour les jambes."

Plus inquiétant pour Trump, la critique vient également de son propre camp. Laura Loomer, figure de l'extrême droite nationaliste qui aurait déjà influencé plusieurs nominations de hauts responsables de la sécurité nationale, a déclaré que cette affaire constituerait "une tache" sur l'administration.

Selon ABC, le président a déjà visité et inspecté l'appareil lors de son stationnement en Floride en février dernier. Le transfert officiel devrait avoir lieu cette semaine lors de la visite de Trump à Doha.