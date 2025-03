Etats-Unis : lancement de la Task Force "October 7" pour poursuivre les responsables des attaques terroristes de Hamas

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé ce lundi la formation de la Task Force October 7 (JTF 10-7), une initiative visant à rendre justice aux victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 en Israël et à lutter contre la menace continue posée par le groupe terroriste Hamas et ses affiliés.

Dans une déclaration, la procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi, a affirmé : "Les terroristes barbares de Hamas ne l'emporteront pas – et il y aura des conséquences." Elle a ajouté que cette task force renforcera la détermination du ministère de la Justice à poursuivre ceux responsables de l'attaque, qui a tué environ 1 200 personnes, dont 47 citoyens américains, et enlevé environ 250 autres, dont 8 Américains. Le lancement de la JTF 10-7 intervient après la prise de fonction de Bondi, un signe clair de la priorité accordée à l'attaque du 7 octobre. Cette équipe se concentrera sur l'identification et la poursuite des auteurs directs de l'attaque, en veillant à ce qu'ils soient jugés aux États-Unis. De plus, elle enquêtera sur les actes de terrorisme et les violations des droits civiques liés au financement et au soutien apporté à Hamas et ses affiliés, y compris les groupes soutenus par l'Iran.

Un engagement sans faille contre le terrorisme et l'antisémitisme

Todd Blanche, procureur général adjoint, a déclaré : "Les actes antisémites de terrorisme, qu'ils se produisent ici ou à l'étranger, ne resteront jamais impunis." La Task Force October 7 représente un engagement résolu à combattre l'antisémitisme et à soutenir les victimes de ces attaques brutales. Cette initiative vise également à interdire le soutien illégal à Hamas, que ce soit sur les campus universitaires ou ailleurs aux États-Unis. La Task Force October 7 sera dirigée par un procureur principal de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, assisté par un agent spécial du FBI en tant que commandant de la task force. L'équipe inclura des avocats spécialisés, des analystes du FBI, ainsi que des experts en comptabilité judiciaire, en analyse de données et en langues, et travaillera en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et internationaux, y compris les autorités israéliennes. Le FBI jouera un rôle clé en coordonnant les activités de la task force, en particulier avec le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme, qui a déjà été un partenaire essentiel dans les enquêtes en cours. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministère de la Justice de renforcer les enquêtes contre Hamas et ses soutiens, et de continuer à poursuivre ceux qui participent à ce cycle de violence et de terrorisme. Le ministère de la Justice affirme sa détermination à réduire l'influence de Hamas, à obtenir justice pour les victimes et à lutter contre l'antisémitisme alimenté par le terrorisme. Avec la création de cette Task Force, les États-Unis montrent leur engagement ferme et sans compromis dans la lutte contre le terrorisme, le soutien aux victimes et la défense des principes de justice et de droits humains.