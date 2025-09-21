États-Unis : le caucus progressiste du Congrès soutient le blocage des ventes d’armes à Israël

Articles recommandés -

Le Congressional Progressive Caucus (CPC), qui regroupe près de 100 élus démocrates à la Chambre des représentants, a annoncé son soutien à une proposition de loi visant à suspendre les transferts d’armes américaines vers Israël tant que l’État hébreu sera accusé de "violations des droits humains" à Gaza.

Baptisé "Block the Bombs Act", le texte, porté par la représentante de l’Illinois Delia Ramirez, cible les systèmes d’armement les plus destructeurs, tels que les bombes pénétrantes, les munitions guidées JDAM, les obus de 120 mm et 155 mm, ainsi que les bombes de 900 kg utilisées par l’armée israélienne.

"Les États-Unis ne peuvent plus continuer à fournir des bombes dont nous savons qu’elles servent à commettre d’horribles atrocités à Gaza", a déclaré le président du caucus progressiste, Greg Casar. De son côté, Delia Ramirez a qualifié le projet de loi de "première étape vers la responsabilité" face à ce qu’elle décrit comme "un massacre d’enfants avec des armes financées par les contribuables américains".

C’est la première fois qu’un grand caucus du Congrès soutient une initiative visant directement à limiter l’aide militaire américaine à Israël. Cinquante élus avaient déjà cosigné le texte avant l’aval du CPC, donnant une nouvelle impulsion à la campagne des organisations pro-palestiniennes et de défense des droits de l'homme.

La pression politique s’est intensifiée au cours des derniers mois. En juillet, un quart du Sénat, dont la moitié des démocrates, avait déjà voté contre une livraison d’armes à Israël. Depuis, l’expansion des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et ses frappes dans divers secteurs du Proche et Moyen-Orient ont renforcé les appels à un contrôle accru de l’aide militaire américaine.

L’initiative du CPC marque un tournant symbolique dans le débat américain sur le soutien militaire à Israël, longtemps considéré comme intouchable à Washington. Elle ouvre la voie à un affrontement politique plus large au sein du Parti démocrate, partagé entre fidélité historique à Israël et pressions croissantes de son aile progressiste.