États-Unis : le Pentagone a besoin de 80 milliards de dollars supplémentaires

Le Pentagone s’apprête à demander au Congrès américain l’approbation d’un budget supplémentaire de 80 milliards de dollars afin de financer les coûts liés à la guerre contre l’Iran ainsi que d’autres dépenses militaires et gouvernementales imprévues, selon des informations du Wall Street Journal.

Cette demande aurait été évoquée cette semaine lors d’échanges entre des parlementaires et le vice-ministre américain de la Défense, Stephen Feinberg. Selon plusieurs sources citées par le quotidien, les responsables du Pentagone ont averti que les forces armées pourraient manquer de ressources dès cet été si aucun financement exceptionnel n’était adopté par le Congrès.

Les fonds demandés serviraient notamment à financer les opérations militaires, les déploiements de troupes, la rémunération du personnel, les opérations navales ainsi que le renouvellement des stocks de munitions.

Le coût de la guerre contre l’Iran continue de susciter des débats à Washington. Alors que le Pentagone évaluait récemment les dépenses liées au conflit à environ 25 à 29 milliards de dollars, plusieurs élus estiment que le montant réel pourrait être bien supérieur.

Cette nouvelle demande budgétaire intervient dans un contexte politique sensible. Plusieurs parlementaires ont déjà exprimé leurs réserves, certains reprochant à l’administration Trump de ne pas avoir sollicité d’autorisation formelle du Congrès avant le lancement des opérations militaires contre l’Iran.

Le projet devra désormais obtenir l’aval du Congrès, où son adoption pourrait donner lieu à d’intenses débats dans les prochaines semaines.