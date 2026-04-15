États-Unis : le soutien à Israël en net recul, y compris chez les républicains

Un sondage publié par CNN met en lumière un recul marqué de la popularité d’Israël au sein de l’opinion publique américaine, avec un basculement inédit en faveur des Palestiniens. Alors qu’en 2022, les Américains exprimaient une sympathie pour Israël avec un avantage de 28 points, la tendance s’est inversée en 2026, avec un écart de 11 points en faveur des Palestiniens. Globalement, le soutien net à Israël est passé de +13 points à -23 points, soit une chute de 36 points en quatre ans.

Cette érosion touche également le camp républicain, historiquement favorable à Israël. Chez les républicains de moins de 50 ans, le soutien est passé de +28 points à -16 points. Une tendance similaire est observée parmi les républicains modérés ou libéraux, où l’opinion est passée de +26 à -9 points. Sur le plan politique, cette évolution se reflète notamment dans la primaire républicaine du Kentucky, où le candidat Thomas Massie, critique d’Israël, est donné largement favori malgré l’opposition du président Donald Trump et des milieux pro-israéliens.

Les analystes attribuent ce retournement à la guerre prolongée menée par Israël au Moyen-Orient, dont les répercussions internationales influencent fortement l’opinion américaine, en particulier chez les jeunes générations. Les critiques croissantes à l’échelle mondiale semblent ainsi remodeler la perception du conflit et fragiliser le soutien traditionnel à l’État hébreu.

Du côté démocrate, le changement est encore plus prononcé. Parmi les électeurs modérés ou conservateurs du parti, le soutien à Israël s’est effondré, passant de +3 points en 2022 à -55 points aujourd’hui. Une chute comparable est observée chez les hommes de moins de 50 ans, un groupe clé lors de l’élection de 2024, où l’opinion est passée de -3 à -47 points.

La popularité personnelle du Premier ministre Benjamin Netanyahou suit la même trajectoire. Après avoir atteint un niveau positif début 2024, elle est désormais négative de 23 points, et même de -35 points parmi les électeurs indépendants, un niveau comparable à celui de Donald Trump. Enfin, l’intérêt pour le rôle du lobby pro-israélien s’intensifie, avec une hausse spectaculaire des recherches en ligne sur AIPAC, signe que la question israélienne devient de plus en plus clivante dans le débat politique américain.