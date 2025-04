États-Unis : les actes antisémites atteignent un niveau record pour la quatrième année consécutive

Le nombre d'actes antisémites aux États-Unis a atteint un niveau historique en 2024 pour la quatrième année consécutive, avec plus de 9.300 cas d'agressions, de harcèlement et de vandalisme, selon le rapport annuel de l'Anti-Defamation League (ADL) publié mardi. L'audit révèle une hausse de 5% par rapport à 2023, qui constituait déjà un record. Le rapport met en évidence un phénomène préoccupant : pour la première fois, les incidents faisant référence à Israël ou au sionisme représentent la majorité des cas (58%), illustrant l'impact considérable de l'attaque du 7 octobre 2023 sur la communauté juive américaine.

"Ce niveau effroyable d'antisémitisme ne devrait jamais être normalisé et pourtant, nos données montrent qu'il est devenu une réalité persistante et sombre pour les communautés juives américaines", déplore Jonathan Greenblatt, directeur général de l'ADL. "Les Américains juifs continuent d'être harcelés, agressés et ciblés quotidiennement pour ce qu'ils sont, où qu'ils aillent."

L'étude dénombre précisément 9.354 incidents en 2024, soit plus de 25 par jour, incluant 196 agressions physiques, 2.606 actes de vandalisme (dont 37% comportant des croix gammées) et 6.552 cas de harcèlement, y compris 647 alertes à la bombe. Les campus universitaires ont connu une flambée particulièrement alarmante avec 1.694 incidents antisémites, en hausse de 84% par rapport à l'année précédente. Les manifestations pro-palestiniennes ont été un vecteur majeur, avec plus de 2.500 incidents recensés lors de ces rassemblements.

Géographiquement, New York et la Californie arrivent en tête avec respectivement 1.437 et 1.344 incidents. Les institutions juives ont été fortement ciblées, subissant 1.702 incidents, dont 627 menaces d'attentat, principalement contre des synagogues. "Les personnes de bonne volonté doivent se lever, riposter et confronter l'antisémitisme partout où il se manifeste", appelle Oren Segal de l'ADL.