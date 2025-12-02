États-Unis : Nick Fuentes se plaint de ne pas figurer sur la liste des "Antisémites de l'année"

Nick Fuentes, figure de l’ultradroite américaine notoirement antisémite, s’est insurgé cette semaine contre son absence parmi les finalistes du prix "Antisémite de l'année", décerné chaque année par l’organisation StopAntisemitism. Sur X, l'influenceur a exprimé son étonnement, estimant avoir été injustement écarté de cette liste infamante.

Cette distinction, établie par le groupe de veille contre l’antisémitisme, rassemble chaque mois de décembre plusieurs personnalités accusées d’avoir diffusé des discours ou des théories complotistes antijuives. Parmi les finalistes de cette édition figurent notamment le commentateur conservateur Tucker Carlson, dont l’interview jugée complaisante avec Fuentes a profondément divisé la droite américaine. S’ajoutent à lui des célébrités pro-palestiniennes comme Ms. Rachel, Cynthia Nixon et Marcia Cross, ainsi que des figures marginales issues de l’extrême droite et de l’extrême gauche, dont le combattant de MMA et négationniste Bryce Mitchell ou encore l’animateur Stew Peters.

Fuentes, chef de file du mouvement "groyper" et partisan assumé d’un nationalisme blanc, ne cache pas sa frustration. “Pourquoi n’ai-je pas été nommé antisémite de l’année ?”, a-t-il lancé, se disant manifestement vexé de ne pas figurer au palmarès.

Face à cette récrimination, StopAntisemitism a répliqué en rappelant sa règle interne : aucune personnalité n’est nommée plus d’une fois. Fuentes avait déjà été finaliste les années précédentes. Son exclusion, assure le groupe, vise à mettre en lumière d’autres figures qui propagent actuellement des discours antisémites. “Cela ne blanchit en rien son antisémitisme”, précise l’organisation.

StopAntisemitism, suivie par plus de 300 000 personnes sur X, est régulièrement critiquée pour son ciblage jugé disproportionné d’activistes pro-palestiniens ou de personnalités musulmanes. Ses défenseurs rétorquent que l’association dénonce tout autant les idéologues d’extrême droite, négationnistes et néonazis.

Cette année, Carlson est accusé par le groupe d’avoir banalisé des idées issues de la suprématie blanche et d’avoir servi de caisse de résonance à des théories conspirationnistes et révisionnistes. Mme Rachel, star de YouTube pour enfants devenue militante pro-Gaza, est ciblée pour avoir relayé une propagande alignée sur le Hamas.

À noter que la lauréate de l’an passé, Candace Owens, n’apparaît pas non plus cette année, malgré son retour sur le devant de la scène complotiste. Depuis sa création en 2019, le “prix” a toujours été attribué à une personnalité issue d’une minorité, un fait qui alimente chaque année la controverse entourant cette initiative.