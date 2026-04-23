États-Unis : Pete Hegseth limoge le secrétaire à la Marine sur fond de retards dans la construction navale

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a limogé dans la nuit de mercredi à jeudi le secrétaire à la Marine John Phelan lors d’un bref entretien téléphonique, selon des informations rapportées par le Wall Street Journal. Cette décision intervient à un moment particulièrement sensible, alors que la marine américaine participe à un vaste blocus maritime visant les ports iraniens au Moyen-Orient, mobilisant plus de quinze navires de guerre. Le sous-secrétaire Hung Cao, vétéran de la marine, doit assurer l’intérim avec effet immédiat.

Selon des responsables cités par le quotidien américain, la principale raison de ce départ réside dans l’insatisfaction de l’administration face au rythme jugé trop lent de mise en œuvre des priorités de Donald Trump en matière de construction navale. Pete Hegseth et son adjoint Steve Feinberg estimaient que John Phelan n’avançait pas assez vite sur les dossiers de modernisation de la flotte et de commandes militaires. Donald Trump aurait validé personnellement ce changement, considérant qu’un nouveau leadership était nécessaire.

Au-delà des divergences stratégiques, des tensions personnelles se seraient également installées entre les deux hommes. Voisin de Donald Trump en Floride, John Phelan avait l’habitude de s’adresser directement au président pour lui soumettre certains projets navals, contournant parfois le secrétaire à la Défense. Des sources du Pentagone affirment notamment qu’une proposition de cuirassé moderne présentée sans concertation préalable aurait fortement irrité la hiérarchie militaire.

Ce limogeage s’inscrit dans une vague plus large de changements au sommet des forces armées américaines. Depuis sa prise de fonctions, Pete Hegseth a déjà écarté plusieurs dizaines d’officiers supérieurs, dont le chef d’état-major de l’armée de terre. Le renvoi de John Phelan survient par ailleurs en pleine conférence annuelle de la marine américaine, un jour seulement après la présentation au Congrès d’une demande budgétaire de quelque 66 milliards de dollars destinée au renforcement naval et à la construction de nouveaux bâtiments.