États-Unis : Plus de 200 arrestations lors de manifestations anti-israéliennes dans des universités

Les manifestations contre Israël dans les universités à travers les États-Unis continuent de s'intensifier. Plus de 200 étudiants et manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés la nuit dernière (dimanche) à l'Université Northeastern à Boston, à l'Université de l'Arizona et à l'Université de l'Indiana. Au cours des dix derniers jours, avec l'expansion des protestations contre la guerre à Gaza, environ 700 personnes ont été arrêtées sur les campus américains.

L'une des plus grandes manifestations enregistrées ces dix derniers jours a eu lieu à l'Université Columbia, où 108 personnes ont été arrêtées la semaine dernière. L'administration de l'université avait fixé aux manifestants une date limite jusqu'à vendredi dernier pour démanteler les tentes de protestation installées sur le campus, mais les manifestants ne les ont pas encore évacuées.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré dans une interview à ABC que l'administration américaine attache de l'importance à la liberté d'expression, même si elle laisse la gestion de ces manifestations aux autorités locales. "Il est important que les manifestations soient calmes et que personne ne soit blessé", a déclaré Kirby, condamnant au nom de l'administration les propos antisémites entendus dans certaines manifestations.

Les présidents des universités de recherche en Israël ont exprimé une grande inquiétude face aux incidents antisémites lors des manifestations et au harcèlement des étudiants juifs. Dans un communiqué publié vendredi, les dirigeants des institutions académiques israéliennes se sont engagés à accueillir les scientifiques et étudiants juifs qui le souhaitent dans les universités à travers Israël. Selon eux, bien que les dirigeants des universités américaines s'efforcent de lutter contre ces manifestations, il est possible que la situation requière des moyens d'action qui vont au-delà de ceux dont disposent habituellement les administrations universitaires.