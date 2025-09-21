États-Unis : trois incidents antisémites frappent des centres Habad

Articles recommandés -

Trois centres du mouvement Habad-Loubavitch ont été touchés par des incidents distincts vendredi, suscitant inquiétude et émotion au sein des communautés locales. Un incendie criminel a visé le centre Habad de Charlotte County (Floride), une alerte à la bombe a provoqué l’évacuation du centre de l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB), et une altercation a dégénéré en agression à l’arme blanche au centre Habad de l’UCLA, à Los Angeles.

Incendie criminel en Floride

Peu après la fin de l’office du vendredi soir, un individu non identifié a lancé un engin incendiaire dans une salle de classe du centre Habad de Charlotte County, dirigé par le rabbin Simon Jacobson. Le feu a rapidement pris, mais les pompiers, arrivés sur place en urgence, ont pu limiter les dégâts à une seule pièce. Le bâtiment portait également des inscriptions vandales, dont la lettre "J" taguée à plusieurs reprises. La police a ouvert une enquête pour incendie volontaire.

Fausse alerte à la bombe à UCSB

Dans l’après-midi, aux environs de 17 heures, les forces du shérif du comté de Santa Barbara ont été alertées de la présence d’un colis suspect près du centre Habad de l’université. Le bâtiment a été évacué et le service de déminage déployé. Après près de trois heures de vérifications, l’objet s’est révélé inoffensif et les activités ont pu reprendre. Le centre Habad a publié un message rassurant sur les réseaux sociaux, annonçant le report du dîner de Chabbat et remerciant la police pour sa réactivité.

Agression à l’UCLA

À Los Angeles, une dispute entre colocataires a éclaté dans les locaux du centre Habad de l’UCLA, situé sur Gayley Avenue, entraînant une agression au couteau. La victime a été soignée sur place puis libérée, et un suspect a été arrêté. Selon la police du campus il ne s’agissait pas d’un crime haineux mais d’un différend personnel.

Si les autorités soulignent le caractère isolé de chaque affaire, la succession de ces événements en une seule journée dans des lieux de culte et de vie juive a provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté Habad aux États-Unis.