États-Unis : Tucker Carlson désigné "antisémite de l’année" par l'organisation StopAntisemitism

Tucker Carlson, personnalité médiatique américaine, a été désignée "antisémite de l’année" par l’organisation juive américaine StopAntisemitism, qui l’accuse de promouvoir des discours haineux et de contribuer à la banalisation de l’antisémitisme auprès d’un large public.

Dans un entretien accordé au New York Post, la directrice de l’organisation, Liora Rez, affirme que Tucker Carlson diffuse depuis plusieurs années une rhétorique "dangereuse et clivante". Selon elle, au cours de l’année écoulée, l’animateur a donné la parole à plusieurs personnalités exprimant des positions favorables ou complaisantes à l’égard d’Adolf Hitler, contribuant ainsi à normaliser des idées historiquement associées à l’antisémitisme le plus radical.

StopAntisemitism reproche également à Carlson d’utiliser son influence pour accuser des figures juives américaines de "double allégeance" et pour alimenter des narratifs hostiles à la communauté juive. Il a par ailleurs multiplié les attaques virulentes contre les chrétiens sionistes, qu’il a qualifiés de victimes d’un "virus dans le cerveau", affirmant que le soutien à Israël constituerait une trahison du christianisme.

L’organisation souligne que la dangerosité de Carlson tient aussi à l’ampleur de son audience sur les réseaux sociaux. Sur son émission diffusée sur la plateforme X, il a notamment reçu l’historien révisionniste Daryl Cooper, qui a affirmé qu’Hitler n’aurait jamais eu l’intention d’exterminer les Juifs. Carlson est également allé jusqu’à attribuer à Winston Churchill la responsabilité du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, une thèse farfelue largement rejetée par les historiens.

Pour Liora Rez, ce type de discours n’est pas anodin. "Lorsque des influenceurs normalisent des narratifs antisémites, ils créent un climat dans lequel les menaces, le harcèlement et les violences visant les Juifs deviennent plus fréquents", a-t-elle averti. Cette désignation vise, selon StopAntisemitism, à alerter l’opinion publique sur l’impact concret de telles prises de position dans un contexte de recrudescence mondiale de l’antisémitisme.