États-Unis : Un Américain sur quatre trouve "compréhensibles" les attaques récentes contre les Juifs

Un quart des Américains considèrent comme « compréhensibles » les récentes attaques contre des Juifs aux États-Unis, révèle un sondage publié vendredi par l'Anti-Defamation League (ADL). Plus encore, 38 % estiment que ces violences cesseraient si Israël mettait fin à sa guerre à Gaza.

Le rapport intervient après trois attentats revendiqués au nom des Palestiniens : l'incendie criminel contre la maison du gouverneur juif de Pennsylvanie Josh Shapiro en avril, le meurtre de deux employés de l'ambassade israélienne à Washington en mai, et le lancer de cocktails Molotov sur un groupe manifestant pour la libération d'otages israéliens à Boulder, Colorado, en juin.

« Alors que la communauté juive est encore sous le choc de ces attaques qui ont tué trois personnes, il est inacceptable qu'un quart des Américains trouvent cette violence indicible compréhensible ou justifiée », a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG de l'ADL.

Mené auprès de 1 000 adultes le 10 juin par le Centre de recherche sur l'antisémitisme de l'ADL, le sondage montre que 60 % des Américains voient l'antisémitisme comme un problème sérieux, et 75 % réclament plus d'actions gouvernementales. La majorité (85 % ou plus) condamne les attaques comme injustifiées et moralement répréhensibles, 78 % les qualifiant d'antisémites. Pourtant, 24 % les jugent « compréhensibles » ou mises en scène pour susciter la sympathie envers Israël ; 15 % les trouvent « nécessaires », 13 % « justifiées ». Plus des deux tiers des sondés estiment que les slogans pro-palestiniens comme « globaliser l'intifada » ou « du fleuve à la mer » augmentent les risques de violence contre les Juifs. Environ un tiers adhèrent à des stéréotypes antisémites, tels que l'influence excessive des Juifs en politique et dans les médias.