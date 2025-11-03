Etats-Unis : un char d’Halloween inspiré d’Auschwitz provoque l’indignation

Un char de parade d’Halloween reprenant la célèbre grille du camp de concentration d’Auschwitz a suscité une vive polémique à Hanover, petite ville du centre de la Pennsylvanie. Le diocèse local s’est dit « consterné » par cette initiative d’une école catholique.

Jeudi 30 octobre, lors du défilé annuel de la ville, l’école Saint-Joseph a présenté un char tiré par un pick-up, surmonté d’un portique imitant l’entrée du camp nazi. La réplique comportait la sinistre devise « Arbeit macht frei » (« Le travail rend libre »), visible à l’époque sur plusieurs camps de concentration.

Une vidéo de la parade, diffusée sur YouTube, montre également d’autres éléments "décoratifs" : des pierres tombales, des citrouilles, des fantômes suspendus à une balançoire et un vieux jukebox.

La mise en scène a rapidement suscité des réactions indignées. Dans une déclaration commune relayée par la chaîne CBS21, le Centre communautaire juif de York, la Fédération juive du Grand Philadelphie et celle de Harrisburg ont dénoncé des « actes, intentionnels ou non, qui provoquent la peur et la douleur chez les personnes juives et chez tous ceux qui mesurent le poids de ces symboles ».

L’évêque du diocèse d’Harrisburg, Timothy C. Senior, a lui aussi exprimé sa stupeur. « L’inclusion de cette image — qui représente les souffrances et le meurtre horribles de millions d’innocents, dont six millions de Juifs pendant l’Holocauste — est profondément choquante et inacceptable », a-t-il déclaré dans un communiqué repris par NBC News. Le prélat a présenté ses excuses « à nos frères et sœurs juifs et à tous ceux qui ont été blessés ».

Selon lui, le projet initial du char ne prévoyait aucune référence au camp d’Auschwitz. L’évêque a annoncé vouloir rencontrer la direction de l’école Saint-Joseph pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise et pour renforcer la sensibilisation des élèves à l’histoire de la Shoah. L’établissement s’est contenté de republier la déclaration de l’évêque sur Facebook, sans autre commentaire.

Cet incident survient dans un climat de recrudescence des actes antisémites aux États-Unis. Selon l’Anti-Defamation League, 2024 a marqué la quatrième année consécutive de hausse de ces actes, atteignant un niveau record depuis le début du recensement par l’organisation.