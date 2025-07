États-Unis : un chercheur pro-palestinien controversé reste libre malgré les accusations

Articles recommandés -

La cour d’appel fédérale du 4e circuit, basée à Richmond (Virginie), a rejeté mardi la demande de l’administration Trump de replacer en détention Badar Khan Suri, un chercheur postdoctoral à l’université de Georgetown, visé par une procédure d’expulsion, a rapporté Reuters mercredi. Cette décision, prise à deux voix contre une, confirme la libération de Suri ordonnée en mai par la juge Patricia Tolliver Giles, malgré les inquiétudes exprimées par les autorités sur ses activités.

Suri, 41 ans, de nationalité indienne, est affilié au Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, un institut de la School of Foreign Service de Georgetown, connu pour ses positions anti-israéliennes. Il avait été arrêté en mars en Virginie avant d’être transféré au Texas. L’administration Trump accuse Suri d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux des contenus pro-palestiniens jugés extrémistes, ainsi que des messages à caractère antisémite — des accusations qu’il nie, malgré les éléments présentés.

Dans sa décision, le juge James Andrew Wynn a mis en avant des considérations procédurales, estimant que le gouvernement ne pouvait pas transférer un détenu sans transparence ni justification. Mais cette lecture strictement juridique passe sous silence les préoccupations légitimes liées à la sécurité nationale et à la radicalisation de certains milieux universitaires, où la frontière entre engagement militant et soutien à des discours haineux est de plus en plus floue.

Depuis plusieurs mois, l’administration Trump tente de faire le ménage dans les campus américains où des étudiants étrangers, notamment pro-palestiniens, sont accusés de relayer des idéologies contraires aux valeurs américaines et, parfois, de soutenir indirectement des groupes extrémistes. Le cas de Suri s’inscrit dans cette dynamique : loin d’être isolé, il fait partie d’un groupe plus large d'étudiants liés à des mouvements radicaux sous couvert de défense des droits palestiniens.

Parmi eux, des étudiants de Columbia, Tufts ou encore d'autres institutions ont été arrêtés puis relâchés sur décision judiciaire, souvent en l'absence d'examen du fond des accusations. Leurs soutiens dénoncent une atteinte à la liberté d’expression, mais ferment souvent les yeux sur des discours ambigus, voire incendiaires, concernant Israël et la communauté juive.

Suri est marié à Mapheze Saleh, une citoyenne américaine d'origine palestinienne, ancienne journaliste pour Al Jazeera et collaboratrice du ministère des Affaires étrangères du Hamas à Gaza. Bien qu’elle ne soit pas inquiétée pour l’instant, ses liens avec le groupe terroriste renforcent les interrogations sur l’environnement idéologique du couple.