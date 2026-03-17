États-Unis : un haut responsable démissionne et accuse Israël d’avoir poussé à la guerre contre l’Iran

Le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme américain, Joseph Kent, a annoncé sa démission sur fond de désaccord profond avec la guerre menée par Washington contre l’Iran, affirmant que le conflit ne reposait sur aucune menace imminente.

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Dans une lettre adressée au président Donald Trump et rendue publique sur les réseaux sociaux, Kent déclare ne pas pouvoir « en conscience soutenir la guerre en cours ». Il affirme que « l’Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis » et accuse directement Israël ainsi que « son puissant lobby américain » d’avoir exercé des pressions ayant conduit au déclenchement du conflit.

Selon lui, des responsables israéliens de haut rang et certains acteurs influents des médias américains auraient mené une « campagne de désinformation » dès le début de l’administration Trump. Cette stratégie aurait, d’après Kent, contribué à fragiliser la doctrine « America First » du président et à alimenter un climat favorable à une intervention militaire.

L’ancien responsable du renseignement antiterroriste évoque également un « écho médiatique » destiné à convaincre la Maison-Blanche de l’existence d’une menace imminente iranienne, ainsi que de la possibilité d’une victoire rapide en cas de frappe. Il qualifie ces arguments de « mensonge », établissant un parallèle avec les justifications avancées avant la guerre en Irak.

Cette démission intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et souligne les divisions internes au sein de l’administration américaine sur la conduite du conflit avec Téhéran.