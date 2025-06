Etats-Unis : un juge bloque l'expulsion de la famille du terroriste de Boulder

Un juge fédéral américain a ordonné mercredi la suspension de l'expulsion de l'épouse et des cinq enfants de Mohamed Sabry Soliman, le ressortissant égyptien inculpé pour l'attaque au cocktail Molotov contre des manifestants juifs dimanche à Boulder, Colorado, rapporte l'Associated Press. Le juge de district Gordon P. Gallagher a accepté la demande de la famille visant à interrompre les procédures d'expulsion, initiées après leur placement en détention par les services d'immigration américains mardi. Les membres de la famille - l'épouse de Soliman, leur fille de 18 ans et quatre enfants mineurs - sont tous citoyens égyptiens et n'ont pas été inculpés dans cette affaire.

Soliman, 45 ans, fait face à des accusations fédérales de crime de haine et à des charges d'État de tentative de meurtre. Les autorités affirment qu'il avait prévu de tuer environ 20 participants à une manifestation sur le Pearl Street pedestrian mall, mais n'a finalement lancé que deux des 18 cocktails Molotov qu'il avait préparés, en criant "Free Palestine".

La secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem a confirmé la détention familiale : "Nous enquêtons pour déterminer dans quelle mesure sa famille était au courant de cette attaque odieuse, si elle en avait connaissance, ou si elle y a apporté son soutien." Selon les documents judiciaires, Soliman a déclaré aux autorités qu'aucun membre de sa famille n'était au courant de son projet d'attaque. Dans l'affidavit du FBI, l'homme a confié aux policiers être motivé par le désir de "tuer tous les sionistes" et n'avoir exprimé aucun remords. Soliman est actuellement détenu sous une caution de 10 millions de dollars.