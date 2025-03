Etats-Unis : un juge suspend l'expulsion d'un un activiste pro-palestinien de Columbia

Un juge fédéral new-yorkais a temporairement bloqué lundi l'expulsion de Mahmoud Khalil, diplômé de l'Université Columbia et figure importante des manifestations étudiantes pro-palestiniennes. Arrêté samedi soir par les services d'immigration américains, Khalil restera en détention jusqu'à une audience prévue mercredi. Selon son avocate Amy Greer, l'arrestation fait suite à un ordre du Département d'État révoquant sa carte verte. "L'arrestation et la détention de Mahmoud par ICE s'inscrivent dans la répression ouverte par le gouvernement américain de l'activisme étudiant et du discours politique, ciblant spécifiquement les étudiants de Columbia pour leur critique de l'offensive israélienne à Gaza", a-t-elle déclaré.

Cette action s'inscrit dans la politique plus large du président Trump contre les manifestations pro-palestiniennes sur les campus américains. Trump a ouvertement affirmé son intention d'expulser les étudiants étrangers impliqués dans ce qu'il qualifie de "manifestations illégales" et d'emprisonner les "agitateurs". Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, il a réaffirmé que son administration travaillait à déporter "les sympathisants terroristes de notre pays — pour ne plus jamais revenir".

L'arrestation de Khalil intervient deux jours après l'annonce officielle par l'administration Trump de la suppression de 400 millions de dollars de subventions fédérales à Columbia en raison de sa gestion de l'antisémitisme. "Trop longtemps, Columbia a abandonné son obligation envers les étudiants juifs sur son campus", a déclaré Linda McMahon, Secrétaire à l'Éducation.

Columbia est sous surveillance accrue depuis la montée de l'antisémitisme sur son campus après le massacre du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. En avril dernier, des manifestants pro-palestiniens avaient installé des campements, exigeant que l'université se désinvestisse de ses actifs israéliens. À la demande des dirigeants universitaires, la police de New York était intervenue, procédant à de nombreuses arrestations.