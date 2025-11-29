États-Unis : un mémo interne de la FDA évoque dix décès d’enfants "liés" aux vaccins anti-Covid

Selon des informations révélées vendredi par le New York Times, un mémo interne de la Food and Drug Administration (FDA) affirme qu’au moins dix enfants aux États-Unis seraient « probablement décédés » à cause de la vaccination contre le Covid-19. Le document, rédigé par Vinay Prasad, le directeur médical et scientifique de l’agence, évoque notamment des cas de myocardite – une inflammation cardiaque déjà identifiée comme effet secondaire rare de certains vaccins à ARN messager.

Le département de la Santé (HHS), dont dépend la FDA, n’a pas souhaité commenter l’article du New York Times pour le moment.

Cette révélation intervient dans un contexte de virage radical de la politique vaccinale américaine sous l’administration Trump, dirigée au ministère de la Santé par Robert F. Kennedy Jr. L’ancien militant antivaccin, aujourd’hui secrétaire à la Santé, a restreint l’accès aux vaccins anti-Covid aux seules personnes âgées de 65 ans ou aux individus souffrant de pathologies à risque.

Dans son mémo, Vinay Prasad qualifie ces conclusions de « révélation profonde » et annonce son intention de durcir le contrôle des vaccins, notamment en exigeant des études randomisées supplémentaires pour chaque sous-groupe concerné. Le document ne précise pas l’âge exact des enfants touchés, leurs antécédents médicaux, ni les fabricants des doses administrées.

Ces conclusions n’ont pour l’heure pas été publiées dans une revue scientifique à comité de lecture. Le comité vaccins du CDC doit se réunir la semaine prochaine pour examiner la situation.

Vinay Prasad, oncologue et critique virulent des mandats sanitaires durant la pandémie, a retrouvé en septembre son poste de directeur médical et scientifique de la FDA. Il conseille directement le commissaire de l’agence sur les enjeux médicaux émergents et les orientations de santé publique.