Etats-Unis : Un petit avion s'écrase dans une zone urbaine de Philadelphie

Deux jours après la tragédie aérienne de Washington, un jet privé s'est écrasé vendredi dans une zone résidentielle de Philadelphie, provoquant plusieurs incendies. Le Learjet 55, qui transportait six personnes, s'est abîmé vers 18h30 heure locale dans le nord-est de la ville, peu après son décollage à destination de Springfield, Missouri.

L'impact a déclenché une importante boule de feu, visible sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Selon CBS News, l'accident a fait plusieurs blessés au sol, dans ce secteur urbain situé face à un centre commercial. Les services d'urgence ont immédiatement qualifié l'événement "d'incident majeur" et appelé la population à éviter le périmètre.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a annoncé la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour soutenir les équipes de secours déployées sur place. Le nouveau ministre des Transports, Sean Duffy, suit également la situation de près.

Cette catastrophe survient dans un contexte particulièrement sensible pour l'aviation américaine, marqué par la collision meurtrière entre un avion de ligne et un hélicoptère à Washington ayant causé 67 décès mercredi. La Federal Aviation Administration (FAA), qui avait initialement fait état de deux passagers à bord du Learjet, a révisé ce chiffre à six occupants.

Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, tandis que les services d'urgence poursuivent leurs interventions dans ce quartier densément peuplé de Philadelphie. Les autorités n'ont pour l'instant pas communiqué de bilan définitif des victimes, tant à bord de l'appareil qu'au sol.