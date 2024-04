Un professeur israélien empêché d'entrer à l'université Columbia lors de manifestations pro-palestiniennes

Le professeur israélien Shai Davidai s'est vu refuser l'entrée à l'université Columbia de New York lors de manifestations pro-palestiniennes, dénonçant une situation "comme dans l'Allemagne des années 30", selon une vidéo diffusée mardi. M. Davidai, accompagné de militants arborant des drapeaux israéliens, souhaitait protester contre l'installation d'un nouveau campement par des activistes pro-palestiniens sur le campus. Ces derniers avaient été évacués quelques jours plus tôt par la police, à la demande de l'administration de Columbia, épicentre de manifestations anti-israéliennes et antisémites ces derniers jours aux États-Unis.

"Ils sont prêts à utiliser le cerveau des Juifs, mais pas à laisser les Juifs entrer", a accusé M. Davidai, professeur de psychologie sociale à la faculté de gestion de Columbia, confronté au directeur des opérations de l'université, Cass Holloway. Celui-ci a expliqué au professeur que la déactivatisation de son badge avait été décidée, l'université ayant estimé ne pas être en capacité d'assurer sa sécurité.

Dans un message publié sur le réseau X (ex-Twitter), le professeur a reproché à M. Holloway de céder "à la violence et aux menaces des manifestants qui soutiennent le Hamas". "Tu as juste fait ton travail pour empêcher un professeur juif d'entrer sur le campus", a-t-il écrit, l'exhortant à ne pas "capituler devant ceux qui encouragent le Hamas".

Un étudiant de Columbia a porté plainte lundi auprès de la police new-yorkaise, affirmant avoir été agressé par des manifestants pro-palestiniens qui l'auraient frappé à la tête avec des pierres alors qu'il manifestait avec des drapeaux israéliens.

Des heurts ont également eu lieu à l'université NYU de New York et à Yale, dans le Connecticut, où des dizaines de manifestants anti-israéliens ont été arrêtés. Certains scandaient : "Écraser l'État sioniste colon".