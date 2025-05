États-Unis : un projet de loi anti-boycott d'Israël retiré du Congrès

Un projet de loi bipartisan qui aurait sanctionné les Américains participant à un boycott d'Israël a été retiré de l'ordre du jour du Congrès américain (à majorité républicaine) après avoir suscité de vives critiques.

Ce texte législatif, baptisé "loi anti-boycott des organisations intergouvernementales internationales" (IGO), aurait effectivement criminalisé le boycott d'Israël en prévoyant des amendes d'un million de dollars et des peines d'emprisonnement pour les contrevenants. Formulé en janvier par le républicain Mike Lawler et le démocrate Josh Gottheimer, le projet avait reçu le soutien de 22 autres législateurs des deux partis.

Initialement prévu pour un vote ce lundi, le texte a été abandonné suite aux réactions virulentes de plusieurs législateurs républicains et de podcasteurs du mouvement "America First" sur les réseaux sociaux. Charlie Kirk, influenceur de droite, a lancé dimanche une campagne contre ce projet sur X, affirmant que "le droit de s'exprimer librement est un droit inné de tous les Américains". Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, s'est également rallié à cette opposition. La législation avait également été vivement critiquée par les défenseurs de la liberté d'expression et les organisations pro-palestiniennes, unissant ainsi des groupes habituellement opposés sur d'autres questions de politique intérieure américaine. Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) avait notamment dénoncé ce projet comme "une menace" pour "les droits à la liberté d'expression garantis par le Premier Amendement".

Ce retrait illustre les tensions qui traversent la politique américaine concernant le soutien à Israël, même au sein du camp républicain traditionnellement aligné sur les positions israéliennes.