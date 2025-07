Etats-Unis : un projet de loi de Ted Cruz vise à désigner les Frères musulmans comme organisation terroriste

Articles recommandés -

Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, a présenté un projet de loi visant à inscrire officiellement les Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes étrangères des États-Unis. Ce texte, baptisé "Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2025", entend contourner les blocages des tentatives précédentes en ciblant d’abord les branches violentes du mouvement islamiste à travers le monde.

Selon le Washington Free Beacon, cette approche dite "ascendante" s’inspire de la stratégie employée en 2017 par l’administration Trump pour désigner les Gardiens de la Révolution iraniens comme entité terroriste. L’objectif est de créer un cadre juridique permettant de désigner l’ensemble des Frères musulmans en s’appuyant sur les activités terroristes de ses affiliés les plus radicaux.

Le texte demande au secrétaire d’État d’établir un inventaire des branches déjà désignées comme terroristes, et d’en ajouter d’autres selon les critères légaux. En parallèle, il impose la désignation de la structure internationale des Frères musulmans, accusée de soutenir ces groupes violents.

Le projet de loi bénéficie du soutien de plusieurs sénateurs républicains, dont Tom Cotton (Arkansas) et Rick Scott (Floride), ainsi que de groupes influents comme l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), CUFI (Christians United for Israel) et FDD Action, spécialisés dans les questions de sécurité nationale.

Un proche du sénateur Cruz a confié que la proposition de loi a été "rigoureusement préparée" afin de maximiser ses chances d’aboutir. L’ambition affichée est claire : obtenir l’adoption et la mise en œuvre du texte par le Congrès.

Plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l’Égypte — berceau historique du mouvement —, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont déjà inscrit les Frères musulmans sur leurs listes noires. Ces désignations sont survenues après que des membres de l’organisation ont brièvement accédé au pouvoir politique en Égypte, avant d’en être évincés par l’armée.