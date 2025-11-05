États-Unis : une banlieue de Boston vote pour le désinvestissement d’Israël, une première dans le pays

Pour la première fois aux États-Unis, une ville s’est prononcée par référendum sur une mesure appelant au désinvestissement d’Israël. À Somerville, dans la banlieue de Boston (Massachusetts), les électeurs ont approuvé mardi, à plus de 55 % des voix selon les résultats provisoires, la "Question 3", une proposition demandant à la municipalité de cesser d’investir dans des entreprises impliquées dans les activités israéliennes en territoire palestinien.

Le vote, de portée symbolique car non contraignant, a été salué comme une victoire majeure par les militants pro-palestiniens locaux. Le collectif Somerville for Palestine, à l’origine de la pétition ayant permis d’inscrire la question au scrutin, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de célébration, en collaboration avec la branche bostonienne de Jewish Voice for Peace, un groupe juif antisioniste.

Malgré ce succès, la perspective d’une mise en œuvre concrète reste incertaine. Le candidat au poste de maire qui soutenait la mesure, Willie Burnley Jr., figure socialiste démocrate et membre du conseil municipal, a concédé sa défaite face à Jake Wilson, un autre élu local qui s’était montré beaucoup plus réservé à l’égard de la "Question 3".

Cette victoire symbolique à Somerville s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour du mouvement de désinvestissement (BDS) aux États-Unis, où plusieurs États ont adopté des lois interdisant aux institutions publiques de boycotter Israël. Pour ses partisans, le vote de Somerville marque un tournant dans le débat public américain sur la question israélo-palestinienne ; pour ses détracteurs, il s’agit d’une initiative purement idéologique, sans effet concret sur la politique municipale.