États-Unis : une enfant de confession juive grièvement blessée après qu’une pierre a été lancée contre un bus scolaire

Une enfant juive de 9 ans a été grièvement blessée à la tête après qu’une pierre a été lancée contre le bus scolaire dans lequel elle se trouvait, aux abords de Teaneck, dans le New Jersey. L’enfant, qui rentrait d’une sortie scolaire avec ses camarades, souffre d’une fracture du crâne et a été hospitalisée dans un état grave. Les autorités évoquent un soupçon sérieux d’acte antisémite.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une pierre a été projetée à travers la vitre d’un bus circulant vers le nord sur un axe routier de la ville. Le projectile a brisé la fenêtre et atteint l'enfant à la tête. La police locale a lancé un appel à témoins afin d’identifier le ou les suspects, indiquant que toute information pourrait s’avérer déterminante.

L’incident est survenu à proximité d’un rassemblement pro-palestinien. Dans le même temps, à Queens, à New York, une manifestation distincte a vu des participants scander publiquement leur soutien au Hamas, organisation terroriste. Cette concomitance alimente les inquiétudes des responsables communautaires et des élus quant à une escalade des violences à caractère antisémite.

Des pages communautaires juives ont diffusé le prénom de la fillette et appelé à prier pour sa guérison, précisant qu’elle devait subir une intervention chirurgicale. L’émotion est vive au sein de la communauté juive locale, qui réclame des mesures de sécurité renforcées autour des écoles et des transports scolaires.

Les autorités américaines rappellent que toute attaque visant des enfants, a fortiori sur fond de haine religieuse, constitue un crime grave.