États-Unis : une étudiante juive inconsciente après avoir été agressée par des manifestants à UCLA

Une vidéo montrant une étudiante juive violemment agressée par des manifestants pro-palestiniens à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) est devenue virale sur les réseaux sociaux. Selon les premières informations, la jeune fille a été battue jusqu'à perdre connaissance par des étudiants anti-israéliens qui manifestaient sur le campus de la prestigieuse université américaine. Les faits se seraient déroulés mardi sur la place Dickinson de UCLA. La jeune femme a été blessée à la tête et transportée d'urgence à l'hôpital.

De violents affrontements ont également éclaté tôt mercredi matin sur le campus de UCLA entre manifestants pro-palestiniens et un groupe de contre-manifestants soutenant Israël. La police a été déployée sur le campus après que les partisans d'Israël ont tenté de démolir un campement de manifestants pro-palestiniens, selon le journal étudiant Daily Bruin de l'UCLA.

Le département de la police de Los Angeles a déclaré sur X qu'elle est intervenue "en raison de multiples actes de violence au sein du grand campement sur leur campus", afin de rétablir l'ordre et de maintenir la sécurité publique. La conseillère municipale de Los Angeles, Katy Yaroslavsky, dont la circonscription comprend l'UCLA, a publié un message sur X : "Tout le monde a le droit de s'exprimer librement et de manifester, mais la situation sur le campus de l'UCLA est incontrôlable et n'est plus sûre".

Ces derniers jours, des rassemblements d'étudiants se sont intensifiés dans des dizaines d’établissements supérieurs aux États-Unis pour exprimer leur hostilité à Israël, et leur soutien aux Palestiniens. La police est intervenue dans de nombreuses universités pour réprimer les discours haineux et disperser les manifestations.