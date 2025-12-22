Flavio Bolsonaro, candidat à la présidentielle brésilienne, envisage une visite en Israël

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, fils aîné de l’ancien président Jair Bolsonaro, a indiqué à l'agence Reuters qu’il pourrait se rendre en Israël dès le mois prochain, dans le cadre d’un déplacement international préparatoire à sa campagne présidentielle. Cette visite éventuelle s’inscrirait dans une tournée plus large comprenant notamment les États-Unis, l’Argentine, le Chili, plusieurs pays européens ainsi que d’autres destinations au Moyen-Orient.

Il s’agit de la première interview accordée à un média international par Flavio Bolsonaro depuis l’annonce officielle, ce mois-ci, de ses ambitions présidentielles. Élu au Sénat en 2018 dans le sillage de la vague conservatrice qui avait porté son père au pouvoir, il affirme vouloir incarner une nouvelle étape du « bolsonarisme », plus modérée dans le ton, tout en restant fidèle aux orientations économiques libérales de la famille.

Le sénateur dit vouloir défendre un État plus réduit, des baisses d’impôts et un programme de privatisations, tout en prenant ses distances avec les guerres culturelles qui ont marqué la droite brésilienne ces dernières années. « Je me considère sincèrement comme un Bolsonaro plus centriste », a-t-il déclaré depuis son bureau de Brasilia, décoré de figurines à l’effigie de son père et du président américain Donald Trump. « J’ai toujours eu ce profil : plus modéré, plus mesuré. »

Cette stratégie vise à élargir son audience au-delà de la base la plus radicale de l’électorat conservateur, alors que le Brésil reste profondément polarisé. En se présentant comme l’héritier des réformes économiques de Jair Bolsonaro, mais avec un style plus apaisé, Flavio Bolsonaro espère convaincre les électeurs indécis et les milieux économiques.

Sa possible visite en Israël, pays avec lequel son père entretenait des relations étroites, serait également un signal diplomatique fort, destiné à souligner son ancrage international et ses affinités avec certains alliés traditionnels de la droite conservatrice.