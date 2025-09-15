Frappes à Doha : Donald Trump envoie un avertissement à Israël

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a renouvelé ses critiques de l'attaque israélienne contre les dirigeants du Hamas à Doha, appelant dimanche soir Israël à la prudence tout en défendant publiquement le Qatar, allié stratégique des États-Unis dans la région.

S'exprimant devant les journalistes dans le New Jersey, Trump a fait référence à l'opération "Sommet du feu" menée par Israël dans la capitale qatarie : "Israël doit être très prudent. Lorsque nous attaquons des personnes, nous devons être prudents", a-t-il déclaré, utilisant significativement le pronom "nous" pour souligner l'implication américaine dans la région.

Tout en reconnaissant la nécessité d'agir contre le Hamas - "Il faut agir contre le Hamas" -, le président américain a mis l'accent sur l'importance du Qatar comme partenaire régional : "Le Qatar est un allié précieux des États-Unis. Beaucoup l'ignorent", a-t-il souligné.

Le chef de la Maison Blanche a rapporté s'être entretenu directement avec l'émir Tamim ben Hamad al-Thani : "J'ai dit à l'émir : 'Il faut améliorer vos relations publiques.' On entend parler du Qatar négativement."

Ces propos suggèrent que l'administration Trump cherche à repositionner l'image du Qatar dans l'opinion publique américaine, pays critiqué pour ses liens avec diverses organisations terroristes dans la région mais dont le rôle de médiateur s'avère crucial dans les négociations sur les otages.

Ce n'est pas la première fois que Trump prend ses distances avec l'attaque de Doha. Dans un message précédent sur Truth social, il avait écrit Il avait souligné : "C'était la décision du Premier ministre Netanyahou, pas la mienne".

Interrogé précédemment à la Maison-Blanche, le président avait exprimé ses préoccupations concernant l'impact de cette opération sur les négociations en cours : "Nous voulons libérer les otages et nous voulons que cela se produise rapidement. Mais nous n'aimons pas ce qui s'est passé."

Les dernières déclarations de Donald Trump interviennent alors que son secrétaire d'Etat Marco Rubio se trouve en Israël. Une rencontre est prévue lundi matin avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour évoquer notamment l'impact des frappes à Doha.