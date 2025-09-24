Fusillade à Dallas : deux morts et plusieurs blessés dans un centre de la police de l’immigration

Articles recommandés -

Une fusillade a éclaté mercredi dans un centre de rétention de la police fédérale de l’immigration (ICE) à Dallas, au Texas, faisant deux morts et plusieurs blessés, a annoncé la ministre américaine de la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Selon ses déclarations sur X (ex-Twitter), « plusieurs personnes ont été blessées et tuées », sans préciser le nombre exact de victimes.

Le tireur présumé, décrit comme un homme blanc, s’est suicidé par balle à l’arrivée des forces de l’ordre. D’après la chaîne locale Fox4, il était positionné sur le toit d’un bâtiment, armé d’un fusil.

Le directeur intérimaire de la police de l’immigration, Todd Lyons, a indiqué sur CNN que les premières informations suggèrent qu’il s’agissait d’un tireur isolé. « Trois individus ont été touchés. Nous ne connaissons pas encore leur état, mais ils ont été transportés à l’hôpital », a-t-il précisé.

La fusillade a semé la panique dans la zone, forçant les autorités à sécuriser rapidement les lieux. Des équipes du SWAT et de la police locale ont été mobilisées pour fouiller le centre et s’assurer qu’aucune autre menace ne subsistait. Le mobile de l’attaque reste pour l’instant inconnu. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame, alors que les États-Unis sont une nouvelle fois confrontés à un épisode de violence armée.