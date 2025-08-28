Fusillade à Minneapolis : le tireur avait publié des messages antisémites et anti-israéliens

Articles recommandés -

Un drame a secoué Minneapolis mercredi 27 août, lorsqu’un tireur a ouvert le feu dans une école catholique, faisant deux morts, deux enfants âgés de 8 et 10 ans, et 17 blessés. L’assaillant, identifié comme Robin Westman, 23 ans, s’est donné la mort sur place, ont indiqué les autorités locales.

L’attaque a eu lieu à l’école de l’Annonciation, où les élèves assistaient à une messe. Selon la police, Westman a tiré des dizaines de balles à travers les vitres de l’église, visant les enfants assis sur les bancs. Le FBI a annoncé que la fusillade était désormais considérée comme un acte de terrorisme intérieur et un crime de haine visant les catholiques.

Peu avant l’attaque, le suspect avait mis en ligne deux vidéos sur YouTube, supprimées depuis, dans lesquelles apparaissaient des armes et des chargeurs marqués de messages antisémites et anti-israéliens. Selon l’Anti-Defamation League (ADL), on pouvait notamment lire : “Burn Israel” (“Brûlez Israël”), “Destroy HIAS” (agence juive d’aide aux réfugiés) et “6 million wasn’t enough” (“Six millions ne suffisaient pas”), une référence explicite à la Shoah.

L’une des armes portait le nom de Robert Bowers, auteur de l’attentat antisémite de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh en 2018, qui avait tué 11 fidèles. D’autres inscriptions mentionnaient des slogans violents tels que “Psycho Killer” ou “There is no message”. Un objet ressemblant à une grenade fumigène portait même les mots “Jew Gas”.

Les vidéos contenaient également des propos anti-chrétiens, racistes envers les Noirs et les Hispaniques, ainsi que le message “Kill Donald Trump”. Un carnet écrit en alphabet cyrillique, retrouvé sur les lieux, comprenait des slogans tels que “Free Palestine” et des diatribes antisémites, dont : “Si je devais mener une attaque raciale, ce serait contre les sales juifs sionistes”, selon une traduction citée par le New York Post.

Bien qu’aucun motif clair n’ait été établi, l’ADL estime que Westman était fasciné par les tueries de masse et fréquentait des espaces en ligne glorifiant les auteurs d’attentats. Les autorités poursuivent leurs investigations, tandis que la communauté locale est sous le choc.