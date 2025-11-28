Fusillade à Washington : une membre de la Garde nationale américaine succombe à ses blessures

La fusillade survenue mercredi près de la Maison-Blanche a coûté la vie à une membre de la Garde nationale américaine et gravement blessé un autre soldat, a annoncé jeudi le président Donald Trump. L’attaque, qualifiée d’"acte terroriste" par plusieurs responsables fédéraux, a relancé les critiques de la Maison-Blanche contre les politiques d’immigration mises en place sous l’administration Biden.

La victime, Sarah Beckstrom, âgée de 20 ans, a succombé à ses blessures. Son camarade, Andrew Wolfe, 24 ans, se trouvait encore dans un état critique jeudi. Tous deux patrouillaient dans le cadre d’une mission du DC Task Force, un dispositif de sécurité mobilisant la Garde nationale autour de la capitale fédérale.

Selon Jeanine Pirro, procureure fédérale à Washington, l’assaillant aurait entrepris un long trajet depuis l’État de Washington, situé à l'autre bout du pays, avant de s’en prendre aux militaires. Armé d’un revolver .357 Magnum, il aurait tiré sur Beckstrom avant de viser Wolfe à plusieurs reprises. Touché lors d’un échange de tirs avec les soldats, le suspect a été hospitalisé sous haute surveillance.

Les autorités ont identifié l’assaillant comme Rahmanullah Lakanwal, 29 ans, un ressortissant afghan arrivé aux États-Unis en 2021 dans le cadre d’un programme de réinstallation. Le directeur du FBI, Kash Patel, a indiqué que le suspect avait appartenu à une unité soutenue par la CIA en Afghanistan. Dans le cadre de l’enquête, des agents fédéraux ont perquisitionné plusieurs propriétés, saisissant des téléphones, des ordinateurs et d’autres équipements électroniques, tandis que des membres de sa famille étaient interrogés.

Le président Trump a dénoncé un "monstre sanguinaire" et a affirmé que cette attaque illustrait les failles du système de contrôle des migrants, affirmant que la sécurité nationale exigeait un contrôle total des entrées sur le territoire. Pour l’heure, les enquêteurs privilégient la thèse d’un acte isolé, sans lien avéré avec une cellule organisée, a précisé Jeff Carroll, haut responsable de la police métropolitaine de Washington.

L’affaire, qui s’inscrit dans un climat politique déjà tendu autour de la question migratoire, pourrait alimenter de nouveaux débats sur les procédures d’accueil des réfugiés et les dispositifs de sécurité intérieure.