Fusillade dans un pub de Toronto : au moins 12 blessés, le tireur en fuite

La police canadienne est à la recherche d'un tireur après qu'au moins douze personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue à l'extérieur d'un pub de Toronto, ont annoncé les autorités vendredi.

Selon les forces de l'ordre, quatre personnes présentent des blessures sans gravité suite à cet incident survenu dans le quartier de Scarborough, à l'est du centre-ville de Toronto. L'étendue des blessures des autres victimes reste pour l'instant inconnue.

Le suspect est toujours en fuite et activement recherché par la police. La maire de Toronto, Olivia Chow, a déclaré que "toutes les ressources nécessaires" ont été déployées suite à cette fusillade. "Je suis profondément troublée par les informations faisant état d'une fusillade dans un pub de Scarborough," a écrit Olivia Chow dans un message publié sur X (anciennement Twitter).

La maire a ajouté que le chef de la police de la ville l'avait assurée que "toutes les ressources nécessaires ont été déployées" et qu'une enquête sur l'incident est en cours. "Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles," a-t-elle conclu.

Cette fusillade s'inscrit dans un contexte préoccupant d'incidents impliquant des armes à feu dans la plus grande ville canadienne. Bien que le Canada dispose de lois sur les armes à feu plus strictes que son voisin américain, les grandes zones urbaines comme Toronto ont connu une augmentation des incidents violents impliquant des armes à feu ces dernières années. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur les circonstances précises de l'attaque ni sur les potentiels motifs du tireur. Une conférence de presse devrait être organisée dans les prochaines heures pour fournir plus de détails sur cette affaire qui a choqué la communauté locale.