Fusillade dans un restaurant de Brooklyn : au moins trois morts

New York a été secouée ce dimanche matin par une fusillade meurtrière dans le quartier de Crown Heights, à Brooklyn, une zone à forte population juive orthodoxe. Selon la police new-yorkaise, au moins trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées, certaines grièvement, lors de cet incident qui s’est produit à l’intérieur d’un restaurant local.

Les faits se sont déroulés dans l’établissement Taste of the City Lounge, connu pour sa cuisine américaine et caribéenne, son bar et son ambiance festive avec DJ et narguilés. Le drame s’est produit peu avant la fermeture, dans la matinée de dimanche, heure locale. Les premiers témoins décrivent une scène de chaos et de panique, alors que des coups de feu ont éclaté soudainement au milieu de la clientèle.

Des vidéos diffusées sur le réseau social X montrent des policiers évoluant à l’intérieur du restaurant, près d’une flaque de sang et de vitres brisées. Plusieurs victimes ont été transportées en urgence vers différents hôpitaux de la ville, mais leur état de santé n’a pas encore été communiqué. Le suspect, dont l’identité reste inconnue, est toujours en fuite. La police de New York a rapidement bouclé le périmètre et déployé d’importants renforts sur place. Pour l’heure, le mobile de la fusillade demeure incertain. Une enquête criminelle a été ouverte et les autorités appellent les habitants ayant assisté à la scène à fournir tout témoignage ou élément susceptible d’aider à l’arrestation du tireur.