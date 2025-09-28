Fusillade et incendie dans une église du Michigan : plusieurs blessés

Une fusillade suivie d’un incendie a éclaté dimanche dans une église de l’est du Michigan, faisant plusieurs blessés, selon la police locale. L’incident s’est produit dans la communauté de Grand Blanc, au nord-ouest de Detroit, au sein de l’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Dans un message publié sur Facebook, le département de police de Grand Blanc Township a indiqué : « Il y a plusieurs victimes et le tireur est à terre. Il n’y a plus de menace pour le public à ce stade. L’église est actuellement en feu. » Les autorités ont appelé la population à éviter la zone, alors que les pompiers luttaient contre l’incendie.

Pour l’heure, la nature exacte des blessures infligées n’a pas été précisée, pas plus que l’identité de l’assaillant ni ses motivations. La police a confirmé que la situation était sous contrôle, sans toutefois donner davantage de détails.

Cet acte s’ajoute à une série de violences armées qui secouent régulièrement les États-Unis. Les enquêteurs s’efforcent désormais de déterminer les circonstances de la fusillade ainsi que les causes de l’incendie, alors que la communauté locale est sous le choc.