Gal Gadot reçoit la prestigieuse distinction de l'ADL pour sa lutte contre l'antisémitisme

L'actrice israélienne Gal Gadot recevra ce soir (heure israélienne) la prestigieuse distinction de la Ligue anti-diffamation (ADL) pour son combat contre l'antisémitisme et ses efforts de sensibilisation sur ce sujet. Cette récompense est considérée comme la plus prestigieuse et la plus importante parmi les organisations mondiales luttant contre la haine et l'antisémitisme.

L'ADL honorera Gadot pour sa position ferme et sans compromis contre l'antisémitisme et la haine, ainsi que pour son soutien inconditionnel à Israël et aux communautés juives du monde entier.

Cette distinction est décernée à des personnalités visionnaires qui, grâce à leur leadership, leur créativité et leurs actions, ont eu un impact significatif sur la lutte mondiale contre la haine. Parmi les lauréats précédents figurent Sacha Baron Cohen et Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Groupe. La Ligue anti-diffamation est la plus grande et la plus importante organisation mondiale de lutte contre la haine.

Dans sa justification, l'organisation a indiqué avoir choisi Gal Gadot pour son utilisation de ses plateformes après les attaques terroristes du 7 octobre afin d'amplifier la voix des survivants, d'appeler à la libération des otages et d'exiger des organisations internationales qu'elles rendent des comptes sur les violences contre les femmes israéliennes. Ses efforts ont notamment inclus l'organisation d'une projection privée pionnière présentant la réalité des événements, ainsi que des appels aux dirigeants internationaux – y compris l'ONU et les principales organisations de défense des droits des femmes – pour exiger justice.

"Gal Gadot est une héroïne tant à l'écran qu'en dehors, et elle constitue une force intransigeante dans la lutte contre l'antisémitisme," a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG et directeur de l'ADL. "À une époque où l'antisémitisme augmente à un rythme alarmant, elle refuse de garder le silence. Son leadership, son courage et son engagement à défendre la justice font d'elle une lauréate exceptionnelle pour ce prix."