Gaza devrait être traitée "comme Nagasaki et Hiroshima", déclare un membre du Congrès américain

Le représentant républicain du Michigan au Congrès américain, Tim Walberg, a déclaré lors d’une réunion avec un petit groupe d'électeurs que Gaza devrait être traitée "comme Nagasaki et Hiroshima", les deux villes japonaises sur lesquelles les États-Unis ont largué une bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Il faut en finir rapidement", a-t-il ajouté. Son bureau a par la suite affirmé qu'il parlait "métaphoriquement", pour "montrer l'urgence de vaincre ces ennemis rapidement".

Walberg a répondu à une question de l'une des personnes présentes, qui demandait pourquoi les États-Unis dépensent leur argent dans la construction d'un port pour les habitants de Gaza. Walberg a répondu que les États-Unis "ne devraient pas dépenser un centime en aide humanitaire". Selon lui, l'aide américaine à Israël ne devrait pas être détournée pour aider la bande de Gaza, affirmant préférer que l'argent soit dépensé pour fournir de l'aide à Israël afin de vaincre le Hamas. Il a également établi un lien entre l’Iran et la Russie dans l’aide au Hamas, affirmant que "la Corée du Nord et la Chine sont probablement impliquées aussi".

Les propos de Tim Walberg ont été condamnés par une large part de ses collègues du Congrès, notamment au sein du parti démocrate, qui ont qualifié ses paroles de d'"horribles et choquantes" et "répréhensibles" pour un élu qui plus est pasteur. Le Conseil des relations américano-islamiques a lui aussi condamné les propos de Tim Walberg, qu’il considère comme un "appel clair au génocide".

Le membre du Congrès a publié un communiqué sur X, indiquant que ses propos avaient été sortis de leur contexte et mal interprétés. "J'ai utilisé une métaphore pour exprimer la nécessité pour Israël et l'Ukraine de gagner leurs guerres aussi rapidement que possible, sans mettre les troupes américaines en danger. Mon raisonnement était à l'opposé de ce qui est rapporté : plus vite ces guerres se termineront, moins il y aura d'innocents pris entre deux feux".